C’è un prosecco che ha superato ogni record, il più caro e prezioso del mondo. Affinamento, eleganza e una bottiglia da sogno: ma quanto costa davvero?

Sappiamo tutti bene che il mondo del vino a volte ci riserva delle cifre da capogiro, ma quando si parla di prosecco, siamo abituati ad associarlo a cifre accessibili e versatili per le nostre amate bollicine. Eppure, esiste un’etichetta che ha infranto ogni cliché, conquistandosi il primato di prosecco più caro (e affascinante) del mondo. Prodotto da un noto viticoltore della provincia di Treviso, nasce da un’accurata vendemmia manuale e da un processo di affinamento che dura ben cinque anni. Ma il suo segreto non è solo nella qualità: anche l’estetica fa la sua parte, con una bottiglia impreziosita da migliaia di cristalli. Il prezzo? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Il vino che piace ai potenti: ecco perché l’Amarone di Aneri ha conquistato anche il Papa. Quanto costa una bottiglia

Photo Credits: Shutterstock