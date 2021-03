Vittoria Lucia Ferragni, perché è nata illuminata da una luce viola? Il motivo

La secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni si è mostrata sui social con una strana luce rosa/viola, in molti si chiedono cosa fosse: svelato il motivo

Vittoria Lucia Ferragni è finalmente venuta al mondo il 23 marzo con un parto naturale e senza induzione, come ha svelato la stessa Chiara in una delle tante stories. La bimba è diventata già una star su Instagram da quando i genitori hanno mostrato il primissimo scatto avvolta da una strana luce rosa/viola.

Vittoria Lucia Ferragni, ecco perché è nata avvolta da quella luce

Ma di cosa si tratta e qual è il motivo di tale scelta? In moltissimi, incuriositi dalla luce in sala parto, hanno chiesto delucidazioni in merito. Ebbene si tratta di luce biodinamica per la cromoterapia natale, che alla Clinica Mangiagalli di Milano praticano per il benessere del bimbo, della partoriente e dello staff medico coinvolto durante il parto.

Questa luce simula quella del sole e ha la capacità di rendere l’ambiente molto rilassante agendo anche sulle emozioni della mamma, che trae benefici – e li trasferisce anche al figlio – mentre è in travaglio.

Vittoria Lucia Ferragni già star di Instagram

Questo tipo di innovativa illuminazione permette di sincronizzare l’orologio biologico di ognuno di noi con l’ambiente interno e scioglie ogni tensione: Chiara Ferragni, infatti, ha avuto un parto estremamente sereno e così la piccola Vittoria appare in tutti gli scatti serafica, sorridente e tranquilla.