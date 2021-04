Chiara Ferragni continua a raccontare su Instagram la sua seconda esperienza di maternità, mostrando la quotidianità e abbattendo tanti tabù

Mamma per la seconda volta, Chiara Ferragni continua a raccontare su Instagram la sua maternità. Non postando foto patinate e super in posa, ma piuttosto raccontandola nella sua verità e nella sua quotidianità. Ecco che l’incidente osé dopo aver allattato non è altro che uno scatto che racconta quanto accade a molte neo mamme.

Chiara Ferragni e l’incidente ‘osé’ dopo aver allattato: si mostra così su Instagram

L’esperienza con Vittoria è diversa da quella vissuta con Leone. Con il suo primogenito, Chiara si è confrontata con tiralatte e biberon, mentre la piccola della famiglia si attacca al seno senza problemi. È stata lei stessa a raccontarlo in una stories di instagram e i followers hanno apprezzato.

Dalla necessità di usare la panciera post parto agli allenamenti per tornare in forma, Chiara Ferragni ha deciso di raccontare la maternità nella sua normalità anche per sfatare alcuni tabù come l’allattamento in pubblico. Ed ecco che in quest’ottica arriva una nuova foto che immortala la bionda influencer con una macchia di latte materno sulla maglietta bianca.

“Dimmi che stai allattando senza dirmi che stai allattando” recita la didascalia che accompagna la foto.

Un ‘inconveniente’ che fa parte della quotidianità di una neo mamma e che non deve certo mettere in imbarazzo.

Crediti foto@Kikapress