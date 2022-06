Carenza di Vitamina D in gravidanza, il rischio per le donne incinte Foto

Che la Vitamina D sia importante per il nostro organismo è noto; ma uno studio britannico mette in guardia sui rischi per le donne incinte

L’importanza della Vitamina D per il nostro organismo oramai è stata appurata, ma un recente studio mette in guardia sui rischi che la carenza di questa può provocare durante la gravidanza. Secondo lo studio condotto dall‘Università di Birmingham le donne incinte che hanno bassi livelli di Vitamina D sarebbero più esposte al rischio di un aborto spontaneo. Leggi anche : >> VITAMINA D DOVE SI TROVA? QUESTI (INSOSPETTABILI) FRUTTI NE SONO MOLTO RICCHI La carenza di questa vitamina è frequente nelle persone in generale ed è altrettanto comune nelle gestanti. Si tratta di un micronutriente importante per lo sviluppo delle ossa, dei denti e dei muscoli del bambino. Leggi anche : >> VITAMINA D, SCOPERTO UN NUOVO EFFETTO: ECCO COME E PERCHÉ CI ALLUNGA LA VITA Lo studio dell’università britannica necessita di ulteriori approfondimenti, per comprendere se l’integrazione di questa carenza possa essere sufficiente a scongiurare il rischio di aborto spontaneo. Inoltre la carenza di Vitamina D in gravidanza può comportare anche altre problemi, come la pre-eclampsia e il parto pretermine. Crediti foto@shutterstock Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.