Per una donna in dolce attesa una delle più grandi paure ora è se si può contrarre il coronavirus in gravidanza. Uno studio tranquillizza mamme e nascituri.

Il periodo della gravidanza è un momento magico per ogni donna, ma i dubbi e le paure sono tante. Se poi lo si sta affrontando durante una pandemia mondiale le paure sono ancora di più. Il coronavirus si trasmette in gravidanza? E’ una delle domande che ogni futura mamma e ogni futuro papà si sono fatti. Dal Policlinico di Milano arriva la risposta definitiva.

Non ci sono pericoli di trasmettere il coronvarius al bambino. E’ questo quanto emerso da uno studio condotto dal Policlinico di Milano dal 1 al 20 marzo su 42 donne incinta, e pubblicato sulla rivista scientifica British Journal of Obstetric & Gynaecology.

Il risultato mostra come sia raro che una donna in dolce attesa possa contrarre il coronavirus e nel caso fosse positiva, il virus non sarebbe in grado di oltrepassare la placenta e quindi arrivare al bambino. Questo né durante la gravidanza, né durante il parto.

“Lo studio conferma che presenta rischi minimi per la mamme e per il bambino. – ha spiegato Enrico Ferrazzi, direttore dell’Unità di Ostetricia del Policlinico di Milano – Certamente la soglia di attenzione è alta, ma queste evidenze permettono di consigliare questa scelta alle future mamme”.

Delle 42 gestanti studiate, in sei diverse zone della Lombardia, 19 presentavano il sintomo della polmonite, 7 necessitavano di ossigeno, per 4 è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. Tra i nuovi nati, solo uno è risultato positivo dopo il parto naturala, ma non è stato necessario nessun supporto intensivo.

Crediti foto@Shutterstock