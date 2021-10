Secondo uno studio estone, ci sarebbe una correlazione tra il cibo spazzatura i nostri geni e la predisposizione alla guida spericolata.

Avete una guida spericolata? Secondo la scienza la responsabilità è di un gene e del cibo che mangiate. Uno studio estone portato avanti per 20 anni, ha dimostrato che non solo l’alcool può influenzare il nostro stato alla guida, ma anche il cibo spazzatura.

Sei spericolato alla guida? Colpa del cibo spazzatura, ecco perché: la scoperta scientifica

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tartu in Estonia, ha seguito 817 conducenti di ambo i sessi per 20 anni. I dati emersi da questo studio, mostrano che c’è una relazione tra il modo in cui le persone guidano e ciò che mangiano. Non si tratta solo dell’alcool, i cui effetti sappiamo possono alterare i nostri sensi e di conseguenza anche le nostre reazioni mentre guidiamo. Anche il cosiddetto cibo spazzatura sarebbe tra i responsabili dell’essere spericolati alla guida.

Analizzando i tratti genetici dei conducenti sottoposti allo studio, i ricercatori hanno visto che c’era una correlazione tra alcune varianti di un gene che controlla il trasporto della serotonina e la guida rischiosa.

“Abbiamo scoperto che i soggetti che bevono bevande energetiche almeno una volta alla settimana avevano il doppio delle probabilità di accelerare rispetto a quelli che non bevevano bevande energetiche così spesso. Riteniamo che il consumo di bevande energetiche possa essere correlato a un bisogno di eccitazione, piuttosto che le bevande stesse siano una causa diretta di violazioni del codice stradale; il trucco psicologico sottostante dei conducenti può portarli sia ad accelerare sia a voler consumare più bevande energetiche o cibo spazzatura.”

Tuttavia si tratta di uno studio ancora all’inizio e che dovrà essere approfondito, come spiegato da Tõnis Tokko.

