Valerio Lundini in tour “nei bei teatri” con ‘Il Mansplaining spiegato a mia figlia’

Personaggio dell’anno e vero innovatore della comicità italiana, Valerio Lundini debutta nei grandi teatri italiani con lo spettacolo ‘Il Mansplaining spiegato a mia figlia’

Dopo aver convinto il grande pubblico con il suo rinnovato linguaggio di comicità televisiva e aver coinvolto nelle sue interviste nonsense dai Maneskin a Frank Matano, da Nino Frassica a J.Ax., Valerio Lundini – comico e presentatore classe 1986 – porta per la prima volta sui palcoscenici dei grandi teatri italiani sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile.

Credits Roberta Paolucci via HF4

Valerio Lundini a teatro: irriverenza e surrealismo

Con Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri il pubblico avrà modo di scoprire dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata inaspettata che vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche come fumettista, in radio come autore e non solo.

Con Una pezza di Lundini, ha portato nella televisione italiana un inedito, rinnovato e originale late night comedy, con servizi surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e dai clichè. Ora, forte del tutto esaurito nelle 24 tappe di tour estivo che hanno messo in risalto – ancora una volta – l’eclettica creatività del comico e presentatore romano, accetta la sfida di esibirsi nei grandi teatri italiani, dall’Arcimboldi di Milano all’Auditorium della Conciliazione.

Credits Laura Sarbori via HF4

Lundini ne Il Mansplaining spiegato a mia figlia: date e teatri

1 dicembre BIBBIANO (RE) – Teatro Cinema Metropolis ANTEPRIMA TOUR

2 dicembre BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

4 dicembre BRESCIA – Gran Teatro Morato

5 dicembre PADOVA – Gran Teatro Geox

9 dicembre CATANIA – Teatro Metropolitan

10 dicembre PALERMO – Teatro Golden

11 dicembre CATANZARO – Teatro Politeama

12 dicembre RENDE (CS) – Teatro Garden

16 dicembre TRIESTE – Politeama Rossetti

17 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18 dicembre GENOVA – Politeama Genovese

21 dicembre TORINO – Teatro Colosseo

2 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

3 gennaio ALGHERO – Teatro Civico

4 gennaio CAGLIARI – Teatro Massimo

11 gennaio FIRENZE – Tuscany Hall

16 gennaio ROMA – Auditorium della Conciliazione

18 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale

19 gennaio L’AQUILA – Ridotto del Teatro Comunale (pomeridiana)

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di martedì 9 novembre online su Ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Tutte le info su bit.ly/lundinilive21

Credits foto: Roberta Paolucci/Laura Sarbori via HF4