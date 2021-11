Hippie Market, 20 e 21 novembre a Parco Labia: il programma

Torna il 20 e 21 novembre Hippie Market a Parco Labia, una due giorni di amore incondizionato per food, musica, artigianato e vintage: cosa fare

L’anima alternativa di Roma che pulsa nella periferia di Fidene torna a farsi sentire: il 20 e 21 novembre la splendida cornice di Parco Labia, vedrà svolgersi l’ Hippie Market. Giunto alla sua terza edizione a Parco Labia l’Hippie Market è un espediente molto efficace per aiutare a guardare in modo diverso le periferie e un input ad imbarcarci magari in un viaggio sull’ autobus da capolinea a capolinea per esplorare ed ammirare zone della Roma nostra a noi ancora sconosciute.

Leggi anche: >> MART 2021, STREET ART E RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE PERIFERIE DI ROMA

Si tratta di un evento studiato per tutta la famiglia, dove potersi incontrare e scoprire la coloratissima carovana Hippie composta da Street Chef, artigiani e designer, musicisti, Street Band, ballerine, maghi, operatori olistici, dell’infanzia e scrittori.

Parco Labia, cosa fare all’Hippie Market di Roma

Se siete alla ricerca di voi stessi, sabato 20 novembre dalle 16 alle 19 sarà possibile praticare il Silent Waves Ecstatic. È una pratica di ascolto del corpo e di risveglio dei sensi attraverso il movimento e la musica. Con le cuffie di Silent Disco le persone entrano in contatto intimo con se stessi per poi connettersi con la natura intorno a sé.

Credits: Parco Labia via HF4

Chi ha voglia di assaggiare il vero cibo di strada, dal carattere forte e deciso, troverà un’esplosione di sapori e profumi con 10 selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale. I 10 Street-Chef, tra fornelli e padelle fumanti, offriranno infatti un’abbondante proposta gastronomica di dolce, salato e bevande pronta a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative.

Qualora stiate cercando il regalo perfetto per Natale e vogliate puntare sull’artigiano, l’handmade e la creatività, all’Hippie Market di Parco Labia troverete una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, gioielli, arazzi, acchiappasogni, borse, estrosi cappelli, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall’intaglio al colore o decorato con pirografo, borse tote e porta tappetino.

Credits: Parco Labia via HF4

Gli appassionati di bio, saranno più che soddisfatti nel trovare cosmetici e saponi bio naturali, incensi, oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti per ristabilire il contatto con la propria natura, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori.

Hippie Marker per tutta la famiglia: gli appuntamenti

La magia per grandi e piccini va in scena con spettacoli musicali e performance di arti circensi: dalla Street Band CARACCA TAMBURI ITINERANTI al gruppo Twins Project di Francesca Trezza con la danza tribal Fusion, passando per lo spettacolo interattivo Miracolous a quelli di burattini per i più piccini.

Per tutta la domenica, sarà presente tutta la giornata Paolo Rasile musicista “one man band” con il suo progetto musicale Harp Guitar Travel. Sarà un viaggio verso atmosfere che travalicano la dimensione spazio- temporale, mentre la Shape Company dalle 17.30 lascerà gli spettatori a bocca aperta grazie ai numeri mozzafiato di acrobazia, verticalismo, acrobalance.

Credits: Parco Labia via HF4