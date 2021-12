Valerio Lundini, al via il 1° dicembre il tour nei grandi teatri: nuove date

Dopo i sold out fatti registrare sin dall’annuncio del tour di Valerio Lundini, aggiunte nuove date per lo show ‘Il manspalining spiegato a mia figlia’

Valerio Lundini continua a macinare successi e ad aggiungere date al suo fitto tour nei grandi teatri italiani per ‘Il mansplaining spiegato a mia figlia’.

In poche ore dall’annuncio ha registrato la vendita di più di 10mila biglietti in poche ore e ad oggi lo spettacolo risulta al secondo posto sul circuito TicketOne.

Valerio Lundini, oggi debutta il tour nei grandi teatri

Per questo motivo il comico romano ha aggiunto nuove date al suo one man show: saranno infatti 27 appuntamenti per altrettanti grandi teatri d’Italia che vedranno per la prima volta gli sketch surreali, le canzoni, i giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali firmati dall’inconfondibile stile del personaggio dell’anno.

Leggi anche: >> CHI È IL MANSPLAINER E PERCHÈ VA ARGINATO? ECCO TUTTI GLI “UOMINI DA EVITARE NELL’ARTE E NELLA VITA”

Si parte oggi, 1° dicembre, da Bibbiano con una settimana di appuntamenti già tutti sold out.

Foto: Albrizio_Iolanda via HF4

Nuove date per il tour di Lundini: Aosta, Pesaro, Napoli

Dopo aver raddoppiato Milano e Bologna, e triplicato Roma, raddoppia anche l’appuntamento a Torino con due date i(l 20 e 21 dicembre), mentre nuove date arrivano con Aosta, il 22 dicembre al Teatro Splendor, Pesaro il 12 gennaio 2022 al Teatro Sperimentale, Napoli il 22 gennaio 2022 al Teatro Politeama.

Con “Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri” il pubblico avrà modo di scoprire dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata inaspettata. Il conduttore di ‘Una pezza di Lundini’ vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche come fumettista, in radio come autore e non solo.

Foto: Albrizio_Iolanda via HF4