Valerio Lundini e I Vazzanikki festeggiano il ‘Capodanno anticipato’

Non solo Mansplaining: Valerio Lundini arriva a Brindisi per un brindisi (di Capodanno) anticipato con I Vazzanikki il 30 dicembre

Valerio Lundini prosegue il tour nei grandi teatri d’Italia con lo show dal titolo ‘Il Mansplaining spiegato a mia figlia’. Dopo i tanti sold out tra Roma, Milano e le altre metropoli, il comico ha aggiunto diverse date e tappe per arginare la ‘Lundini mania’ ma intanto pensa a come festeggiare questo fortunatissimo 2021.

Insieme alla band ospite fissa del suo programma, I Vazzanikki, il 30 dicembre sarà a Brindisi – per la precisione al Teatro Verdi – per ‘Capodanno Anticipato’: si tratta di uno show a 360gradi, dove Rock’n’roll, improvvisazione e ironia sono le parole chiave per un evento speciale e unica tappa invernale pugliese del comico romano.

Lundini, Capodanno anticipato con I Vazzanikki

I biglietti sono già in vendita nei punti vendita autorizzati e online su Vivaticket.it (link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/capodanno-anticipato/172039).

I Vazzanikki condividono il palco con Valerio da oltre 10 anni: un decennio in cui la band ha dimostrato la sua inconfondibile personalità musicale e artistica dall’anima rock, facendo incontrare sul palco ironia e buona musica in un connubio fuori dagli schemi ma perfetto con il carisma surreale del comico romano.

Foto via HF4

Nella primavera 2011 partecipano alla fiction di Rai Uno “Tutti Pazzi Per Amore 3” con Emilio Solfrizi, Ricky Memphis e Martina Stella, nell’estate dello stesso suonano al Teatro Valle Occupato dopo l’esibizione di Giorgio Canali e Angela Baraldi.

Chi sono i Vazzanikki

Ad ottobre i Vazzanikki si esibiscono in diretta su Sky durante la V giornata nazionale degli sport paralimpici. A giugno 2012 figuarno in qualità di musicisti nella fiction su Domenico Modugno interpretata da Beppe Fiorello. Nel 2020 prendono parte a L’Altro Festival, il programma di commento al Festival di Sanremo e da luglio dello stesso anno sono al fianco di Valerio Lundini nel programma rivelazione dell’anno “Una Pezza di Lundini“.

Foto: via HF4