Mascherine chirurgiche si possono lavare fino a 10 volte: lo studio

Ora arriva la conferma della scienza, uno studio francese assicura che le mascherine chirurgiche sono efficaci anche dopo 10 lavaggi

I rifiuti generati dalle mascherine in questi quasi due anni di pandemia sono diventati i più diffusi al mondo: si calcola che quelle usa e getta per la scuola potrebbero produrre 44 tonnellate di spazzatura al giorno.

Per questo motivo sono provvidenziali i risultati che giungono da una serie di test francesi nell’ultimo anno e mezzo sul grado di protezione delle mascherine chirurgiche anche se lavate. C’è sempre stata un po’ di incertezza mista a paura, ma ora la disamina è completa e per fortuna incoraggiante: possiamo lavare questo tipo di dispositivi in lavatrice a 60° per 10 volte.

Leggi anche: >> QUESTA TIPOLOGIA DI PERSONE NON SI AMMALERÀ MAI DI COVID, ECCO PERCHÈ

Mascherine, si possono lavare per massimo 10 volte

Ancor più positiva un’altra considerazione: dopo i molteplici lavaggi, le mascherine chirurgiche restano comunque efficaci nella copertura rispetto a quelle in tessuto di categoria 1. Le prime, infatti, filtrano la carica batterica al 98% rispetto al 90% delle seconde.

“Il riutilizzo delle mascherine nella popolazione generale, nelle industrie o negli ospedali (ma non per gli interventi chirurgici) presenta vantaggi significativi per la gestione dei rifiuti senza mettere a rischio la sicurezza delle persone” leggiamo nello studio francese del centro di ricerche cliniche dell’Ospedale universitario di Grenoble.

Il trucco per prolungare la vita delle mascherine

Leggi anche: >> LE MASCHERINE DIAGNOSTICHERANNO IL COVID? LO SCENARIO FUTURISTICO

I test e riflessioni sono apparsi sulla rivista scientifica Chemosphere e i ricercatori hanno fornito alcuni consigli fondamentali per prolungare la vita dei dispositivi di protezione individuale. Le mascherine vanno cambiate se danneggiate o bucate, oppure dopo i 10 lavaggi e comunque quando inizia a formarsi quella sorta di peluria interna. Per far sì che ciò avvenga il più tardi possibile è possibile lavare le mascherine inserendole all’interno di una federa chiusa.

Adottando questi consigli saremo comunque protetti e aiuteremo anche l’ambiente, che sta soffocando tanto sta degenerando la situazione di questo tipo di rifiuti.

Foto: Shutterstock