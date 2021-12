Hippie Market XMAS EDITION, 18 e 19 dicembre a Roma: il programma

Il 18 e 19 dicembre trampoli, giocoleria, musica, spettacoli e acrobazie: a Parco Labia il Natale è hippie con l’Hippie Market Xmas edition

Il Natale è alle porte e anche Roma è pronta ad immergersi nell’atmosfera tipica delle feste che il 18 e il 19 dicembre si fanno “hippie” a Parco Labia con Hippie Market XMAS EDITION. Trampoli, giocoleria, musica, spettacoli e acrobazie e ancora cori natalizi, street band, dolci e il profumo del vin brulé circonderanno tutti gli avventori dell’evento ad ingresso gratuito presso Parco Labia (largo Fausta Labia).

HIPPIE MARKET via HF4

Sarà un’occasione unica per calarsi nel tipico mood natalizio grazie a una passeggiata dolcemente fiabesca tra artigiani e maestri del panettone, ma anche con spettacoli, maghi, laboratori creativi per bambini.

Hippie Market XMAS EDITION, 18 e 19 dicembre

Sabato 18 dicembre l’Hippie Market XMAS EDITION alzerà il sipario con i romantici interventi con il violino di brani natalizi, a cura del Maestro Manuel De Petris, un mix di brani natalizi anni 70/80, a cura dell’Accademia Novamusica, e i laboratori musicali di Ludobus.

Leggi anche: >> NATALE 2021, IL MIGLIOR PANDORO DEL SUPERMERCATO COSTA POCO PIÙ DI 10 EUR: ECCO LA TOP 10

Domenica 19 dicembre alle 17.00 sarà invece la volta di AMACajonSAMURAI in un sorprendente Show Musicale di Cajon. Le loro performance sorprendono ed elettrizzano per la tenacia, forza e passione che trasmettono ad ogni colpo. Il cajon e i loro gridi di battaglia caratterizzano lo spettacolo: una fusione di ritmi dal mondo – dal Perù al Giappone – che sbalordisce ad ogni sessione, per il loro coinvolgente ensemble.

HIPPIE MARKET via HF4

Chi ama girovagare per i mercatini alla ricerca di qualcosa di unico, potrà fare acquisti con tantissime idee regalo realizzate da originali artigiani e designer, dagli addobbi per l’albero e la casa ai prodotti artigianali in lana, feltro, legno o vetro. I food lover troveranno degustazioni con maestri cioccolatieri, fiumi di Vin brulé, birre artigianali e un’esplosione di sapori e profumi con 10 selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali.

Natale a Parco Labia, sorprese per i più piccoli

Per i più piccoli, all’interno dell’Hippie Market XMAS EDITION domenica 19 sono previsti due grandissimi spettacoli alle ore 12.00 e ore 16.00 con il Teatro interattivo de Burattini: Il Gatto con gli Stivali e Il Natale Precoce di Babbo Natale.

HIPPIE MARKET via HF4

Sul palco si alterneranno come sempre, in tutte le giornate, anche conferenze e seminari interattivi su benessere, corpo, mente, spirito e natura, presentazioni di libri con diversi autori. Spazio anche al relax, con massaggi olistici e riflessologia plantare.

Credits: HIPPIE MARKET via HF4