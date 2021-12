Vita: esce il nuovo album di Marco Del Bene per il film doc di Matteo Raffaelli e Giorgia Colli

Un viaggio musicale intimo e rarefatto, colonna sonora di 'Vita', il film doc di Matteo Raffaelli e Giorgia Colli firmato dal producer Marco Del Bene

A pochi mesi dall’album dark e drammatico Reverse, torna Marco Del Bene aka Korben Mkdb con “Vita“, 18 tracce delicate ed intense estratte dalla colonna sonora dell’omonimo film doc di Matteo Raffaelli e Giorgia Colli.

‘Vita’ ripercorre per immagini i racconti di anziani straordinari della Bergamasca. Donne e uomini semplici che hanno attraversato un’epoca complicata. Dalle macerie e la fame della seconda guerra mondiale, attraverso il boom economico e tecnologico, fino all’attualissima pandemia.

Vita, documentario di Matteo Raffaelli e musiche di Marco Del Bene

Ad accompagnare queste storie la sensibilità multistrato del producer, imprenditore digitale e direttore del gruppo editoriale Funweek.it Marco Del Bene .

Le sue musiche – riflette il regista Raffaelli – “trascinano lo spettatore del documentario Vita nell’immaginario storico, personale ed emotivo dei protagonisti con il suo tocco delicato che sfiora le corde profonde della coscienza”.

Marco Del Bene_Ph: Alessandro Vona

Korben Mkdb – produttore di Sherol Dos Santos, autore con molte collaborazioni musicali fra le quali Marco Mengoni e Patty Pravo – ha affrontato il progetto con un approccio concreto ma leggiadro, profondo ma a fuoco.

Marco Del Bene, Vita: suoni evocativi del quotidiano

La sua indole multiforme si riflette a pieno nelle 18 tracce dell’album, fuori il 17/12, dove Del Bene alterna atmosfere sonore rarefatte a tappeti musicali più pieni e ritmati.

“L’album è una selezione della colonna sonora originale del film. La musica vuole descrivere atmosfere del quotidiano di queste persone che vivono tra la pianura, le città di provincia, la montagna. Luoghi dove si possono incontrare agricoltura ed industria. Un ambiente che oggi, per un cittadino come me, è abbastanza distante ma che mi riporta sicuramente all’infanzia di alcune estati passate dalla nonna”

Marco Del Bene_ Ph: Alessandro Vona

“Lì ero nella provincia di Torino, una realtà fatta di industrie, bocciofila e cascine. Ho voluto riprodurre quel tipo di sensazione come una passeggiata in quei luoghi. Vita è un percorso di temi all’interno di questo scenario. Ho cercato un suono evocativo arricchito da una scrittura a più livelli, così da consentire un ascolto comprensibile, spero ai più”.

Vita_ Ph: Claudio Ruggeri

Diversi i successi arrivati solo nell’ultimo anno quando ha composto, oltre a Vita, la colonna sonora dell’horror Reverse di MJ Capece e firmato la ost di Not to Forget, pellicola americana con cinque premi oscar in sala in USA e UK proprio in questi giorni.

La TrackList di Vita

Rebirth Breathin Theme Life Around Me Smiles From the Past Rumbles Comes With Life Misterious Seeding When We Where Young Rebirth, Variation One Dragonflies’ Sweet Hugs Drops on My Memories Kind People of the North We call to Mind Rebirth Theme, Variation Two Life Theme, Piano Extension Dark Events in Town A Hope for Change Breathin Theme, Variation Two Breathin Hteme, Variation Three

Credits: Alessandro Vona/Claudio Ruggeri