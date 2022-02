Bonus di 500 € per chi fa la terza dose di vaccino: di cosa si tratta

È vero che per incentivare i cittadini a fare la terza dose si può richiedere un bonus di 500 euro? Vediamo di cosa si tratta

La campagna di vaccinazione in Italia prosegue molto bene nonostante la diffidenza dei gruppi no-vax e i numeri sulla terza dose (il booster, per intenderci) sono in crescita: ma è vero che per incentivare gli indecisi il Governo ha messo a disposizione un bonus di 500 euro?

500 euro per fare la terza dose: cosa c’è da sapere

In questi giorni sta rimbalzando in rete la notizia che si potrebbe richiedere un contributo economico a favore di coloro che decidono di completare il ciclo di vaccini: si tratterebbe, per l’appunto, di 500 euro una tantum… Come stanno le cose?

Purtroppo la disinformazione dilaga e quando si tratta di argomenti caldi come soldi e salute, le persone tendono a credere un po’ a tutto senza verificare le fonti. Ebbene, dopo tutte le fake news sugli effetti del vaccino, che i nostri scienziati cercano costantemente di smontare, arriva un’altra bufala direttamente su Whatsapp.

Il bonus di 500 € per effettuare la terza dose altro non è che l’ennesimo tentativo di phishing che tuttavia sta mietendo vittime.

Il messaggio per ottenere il bonus arriva su Whatsapp

D’altronde proprio dal 1° febbraio sono entrate in vigore le nuove regole per l’uso del green pass: molte certificazioni sono in scadenza, così la truffa del fantomatico aiuto governativo sta trovando un certo riscontro tramite Whatsapp.

Ribadiamo invece che il Governo non ha messo in campo alcun incentivo pro-vaccinazione e che il messaggio va immediatamente cancellato: non cliccate su link ipertestuali che rimandano ad altre pagine poco sicure mettendo a rischio i vostri dati sensibili e bancari.

Foto: Shutterstock