Beauty in the Beauty sbarca a Expo Dubai 22: arte, tradizione e biodiversità

Dal 24 al 26 febbraio 2022 il Padiglione Italia di Expo Dubai 2022 e la galleria Foundry Dubai diventeranno palcoscenico dell’evento speciale Beauty in the Beauty, #Tradizioneinnovazione dalla creatività artigiana alle connessioni Glo-cal.

Bellezza nella Bellezza è un progetto originale che accende i riflettori sull’artigianato artistico e culturale di una regione naturalmente vocata alla bellezza, le Marche.

A ideare Bellezza nella Bellezza – Beauty in the Beauty #Tradizioneinnovazione dalla creatività artigiana alle connessioni Glo-cal in un’esperienza immersiva è GDO (Gruppo Danza Oggi), nata nel 1974, sostenuta dal 1984 dal Ministero dei Beni Culturali e diretta oggi da Patrizia Salvatori.

Si tratta in particolare di un’esperienza immersiva artistica, tra video installazioni e sviluppo dei 5 sensi, che vede coinvolti due tra i borghi più belli d’Italia – Corinaldo (AN) e Offida (AP) – insieme ad Arcevia (AN), terra dei 10 castelli.

A Expo Dubai 2022 le Marche daranno sfoggio delle loro eccellenze: tre artigianalità locali rinomate come l’agricoltura di nicchia con la sua biodiversità, la creatività performativa e la manualità di tradizione.

Credits_ph.Victory Media_A. Pustizzi

In esposizione al grande evento degli Emirati si troverà il raro Mays 8 file di Arcevia, la lavorazione del tombolo e la nuova frontiera dell’Archeodanza, cioè danzare luoghi, architetture, paesaggi.

Il progetto, finanziato dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche, con il supporto di Comune di Corinaldo e Comune di Offida, vuole dunque far conoscere e apprezzare ai visitatori il Mays 8 file di Arcevia, riportato in vita grazie a una ricerca in campo agricolo che ha consentito di ripristinare la coltivazione dell’antica varietà.

Ma anche la tradizione del Tombolo di Offida, patria del merletto dal XV secolo e tutt’oggi custode di una tradizione secolare. Infine a Expo Dubai arriverà anche l’Archeodanza di Corinaldo che abita luoghi e paesaggi grazie a E.Sperimenti Dance Company, che ha fatto del borgo un unicum nel centro Italia e vera e propria Città Palcoscenico.

Credits_ph.Victory Media_A. Pustizzi