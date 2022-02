Allenarsi dopo il vaccino aumenta gli anticorpi contro il Covid: la conferma

Cosa fare dopo il vaccino?Allenarsi migliora la risposta immunitaria, la scoperta scientifica sugli effetti benefici dello sport sul corpo

Gli effetti del vaccino sul nostro corpo continuano ad essere al centro di numerosi studi scientifici in tutto il mondo: dal Dipartimento di Kinesiologia dell’Università Statale dell’Iowa arriva la conferma che allenarsi dopo il vaccino fa bene al corpo.

Allenarsi dopo il vaccino fa bene? La risposta incredibile del nostro corpo

Gli scienziati hanno collaborato a stretto giro con i colleghi del Programma di Immunobiologia e dell’Istituto sui Nanovaccini e guidati dalla professoressa Marian Kohut, hanno pubblicato uno studio promettente sulla rivista specializzata Brain, Behavior and Immunity.

I ricercatori hanno stabilito che chi dopo ogni dose di vaccino si è allenato per 90 minuti svolgendo una attività fisica di intensità lieve o moderata, aumentava la concentrazione degli anticorpi contro l’influenza e la Covid-19 nelle quattro settimane successive.

Un gruppo dei partecipanti alla ricerca hanno svolto sport per 45 minuti, altri per un’ora e mezza e altri ancora hanno mantenuto la loro routine senza sport. Il gruppo di studio ha poi analizzato il sangue dei volontari per un mese arrivando alla conclusione che 90 minuti di esercizio fisico farebbero da “adiuvante naturale e comportamentale” per i vaccini di cui sopra.

Vaccino e sport, il legame benefico confermato dalla scienza

Aumenterebbero le immunoglobuline perché grazie allo sport aumenta anche il flusso sanguigno e linfatico e dunque si agevolano le cellule immunitarie a raggiungere prima e più velocemente l’agente innescato dal vaccino.

Parliamo in questo caso della proteina S o Spike del coronavirus SARS-CoV-2, senza contare – sempre secondo i risultati dello studio supervisionato dalla professoressa Kohut – il ruolo dell’interferone alfa: è una proteina che durante l’allenamento può migliorare la produzione di anticorpi e cellule T contro il virus.

Quanto allenarsi dopo il vaccino? Cosa succede con 90 minuti

Il capo-ricerca ha fatto sapere che la correlazione tra allenamento di 90 minuti e risposta immunitaria più forte al vaccino è da indagare in modo più approfondito:

“Ci sono così tanti cambiamenti che avvengono quando ci esercitiamo: metabolici, biochimici, neuroendocrini, circolatori. Quindi, c’è probabilmente una combinazione di fattori che contribuisce alla risposta anticorpale che abbiamo trovato nel nostro studio”.

Foto: Shutterstock