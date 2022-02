Bonus Spesa 2022 fino a 500€ a famiglia: come richiederlo e a chi spetta

Confermato anche per quest'anno il bonus spesa 2022; ma come si fa a richiederlo, chi ne ha diritto e in quando consiste?

Confermato Bonus Spesa 2022 introdotto nel 2020 dal Governo Conte. Il nuovo Decreto Sostegni Bis per il 2022 ha stanziato circa 500 mila euro. Ma come riceverlo e chi può richiederlo? Cerchiamo di capirlo insieme.

Il sostegno economico Bonus Spesa 2022 (che parte da 100 euro e arriva fino a 600 euro a seconda della composizione del nucleo familiare e dell’indicatore di reddito Isee), consentirà alle famiglie di acquistare generare di prima necessità nei negozi del proprio comune che aderiscono all’iniziativa.

I requisiti, le modalità per richiederlo e l’importo cui si potrà accedere cambiano da comune a comune. Ad esempio, i comuni di Roma, Latina, Bologna e Bergamo hanno creato un sistema di classificazione a fasce in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare.

A Latina sono 5 le fasce che partono da un minimo di 150€ per un single, ad un massimo di 750€ per una famiglia con più di 5 persone.

Il comune di Cuneo invece, ha creato un sistema a punti del valore di 10€: ogni membro della famiglia vale 7 punti, uno o più minorenni danno diritto a 4 punti in più, così come la presenza di un minore con disabilità; un over 75 a 2 punti.

Come dicevamo, le domande e le tempistiche variano da comune a comune: è quindi bene consultare il sito ufficiale di quello in cui si risiede per vedere quando verrà aperto il bando. Va detto che per alcuni la data di scadenza per la richiesta è già passata. È il caso di Latina (scaduto lo scorso 14 gennaio), a Cuneo invece sono partite il 13 Gennaio.

