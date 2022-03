Not to forget, out la colonna sonora del pluripremiato film firmata da Marco del Bene

Esce in Italia su tutte le piattaforme il 4 marzo 2022 la colonna sonora di Not To Forget firmata dal compositore romano Marco del Bene

Dopo aver firmato le musiche di “Vita” per il documentario omonimo di Matteo Raffaelli e Giorgia Colli e a pochi mesi dall’album dark e drammatico “Reverse”, Marco del Bene fa sentire la sua voce firmando la colonna sonora di “Not to forget”, film pluripremiato in America prodotto e diretto da Valerio Zanioli.

Le musiche dell’eclettico musicista saranno a disposizione in Italia su tutte le piattaforme a partire dal 4 marzo 2022

Marco del Bene firma la soundtrack di Not to forget: out now

La pellicola, con i cinque premi Oscar Olympia Dukakis, Louis Gossett Jr., Tatum O’Neal, Cloris Leachman e George Chakiris, è un un racconto di malattia e tenerezza, amore e dolore, riguardo l’Alzheimer e il valore della famiglia.

Un racconto, anche quello musicale, che tocca corde profonde, temi universali e emozioni totalizzanti che è valso al compositore il premio come best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival.

Credits@ Alessandro Vona

Not to Forget – Soundtrack diventa un viaggio quasi spirituale che tocca quel confine sottile che separa e unisce l’amore e il dolore, nel momento della malattia dei nostri cari e della loro cura.

Not to forget tra malattia e tenerezza, tra chi resta e chi va

È un percorso delicato e poetico tra gli stati d’animo di chi accompagna le persone affette da Alzheimer (e non solo) in un alternarsi di sensazioni che poggiano su costruzioni musicali intense e al tempo stesso intime e delicate, per un ascolto raccolto e introspettivo.

Tra le 23 tracce di Not to Forget – Soundtrack, l’unico brano cantato è Take Care Of Me, che vanta la produzione di Marco Del Bene e Simone Sello. Il testo è di Valerio Zanoli, Davide Bozza e Pierluigi Fabi con la straordinaria interpretazione di Sherol Dos Santos. Il mastering è stato realizzato da Luca Petrolesi di Studio DMI.

Foto: Alessandro Vona