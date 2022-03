Pizze calde agli ucraini che arrivano in Polonia: il gesto diventa virale, come aiutare

Una cittadina ucraina che vive in Italia ha dato il via a un gesto diventato virale: ecco come far arrivare pizze calde ai civili che scappano in Polonia in cerca di salvezza

Pizze calde per gli Ucraini che arrivano in Polonia in cerca di salvezza. È solo uno dei tanti gesti di solidarietà che sono scattati negli ultimi giorni, da quando la situazione in Ucraina è diventata disastrosa. Tutti sappiamo infatti che i Russi stanno bombardando le città ucraine senza avere riguardo nemmeno per i civili che scappano dal loro Paese in cerca di salvezza oltre i confini natii.

L’iniziativa delle pizze calde per gli Ucraini

E così tra chi raccoglie alimenti, vestiti e altri beni di prima necessità c’è anche chi dona pizze calde alle famiglie che arrivano in Polonia. In particolare a Przemyś sempre più persone stanno ordinando cibo caldo che i fattorini consegnano direttamente ai rifugiati ucraini che scendono dai treni provenienti dall’Ucraina trovando accoglienza e speranza.

L’idea di Ursula

Tutto è nato da una bella iniziativa di una cittadina polacca residente in Italia. Ursula, questo il suo nome, aveva chiesto sui social a chiunque avesse voluto contribuire di ordinare da mangiare online sul sito polacco pyszne.pl di Just Eat e di farlo recapitare all’indirizzo: plac Legionów 37-700 Przemyśl. Al posto di nome e cognome aveva specificato di inserire “consegnare alla stazione a chiunque ne abbia bisogno o ai volontari”, come riporta il sito Greenme.it.

Come aiutare con l’iniziativa della pizze calde

Un gesto diventato in breve tempo virale, e così in tutta Italia ma anche nel resto del mondo molte persone hanno acquistato pizze da consegnare calde ai bambini ucraini e alle loro famiglie. Ursula ha condiviso pure gli indirizzi di alcune scuole locali che ospitano le famiglie e a cui si possono far consegnare le pizze calde. Tra i dati bisogna inserire:

Stanisława Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl (𝙎𝙯𝙠𝙤𝙡𝙖 𝙣 5)

Władycze 5, 37-700 Przemyśl (𝙨𝙯𝙠𝙤𝙡𝙖 n11)

Pułkownika Marcina Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl (𝙨𝙯𝙠𝙤𝙡𝙖 𝙣14)

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl (𝙡𝙞𝙘𝙚𝙪𝙢 1)

