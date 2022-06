Magico allineamento di 5 pianeti visibili a occhio nudo: quando avverrà il raro fenomeno

Il cielo di Giugno regalerà un raro fenomeno astronomico che non accadeva dal 2004: l'allineamento di 5 pianeti. Le coordinate per vederli

Il cielo di giugno riserva per gli amanti delle stelle e non solo un raro fenomeno: l’allineamento di 5 pianeti visibili ad occhio nudo. Si tratta di un evento eccezionale che non si verificava dal 2004 e che potrà essere ammirato per tutto il mese.

Leggi anche : >> RIVELATI INQUIETANTI SUONI SU MARTE, LA NASA PUBBLICA I FILE AUDIO: ECCO LA VOCE DEL PIANETA ROSSO

Stando a quanto affermato da Skyandtelescope, buttando il naso all’insù è già possibile vedere Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Sono loro i protagonisti astronomici dei prossimi trenta giorni che avrà il suo apice il prossimo 24 giugno. All’allineamento dei 5 pianeti si unirà anche uno spicchio di luna.

Per ammirare questo raro fenomeno, dovrete puntare la sveglia al mattino presto intorno alle 4:45 e dirigere il vostro sguardo tra Nord Est e Sud. L’alba e il tramonto sono i momenti migliori per vedere i 5 pianeti. Per individuarli potete partire da Venere il più riconoscibile dei 5. Questo pianeta è il più luminoso della volta celeste dopo Sole e Luna; si trova sopra la costellazione della Balena. Marte e Giove (che è il quarto corpo celeste per luminosità) li troverete vicini l’uno all’altro sotto la costellazione dei Pesci, mentre Mercurio sarà un puntino luminoso sopra quella del Toro. Infine per trovare Saturno, guardate in direzione Sud tra la costellazione dell’Acquario e quella del Capricorno.

Segnate le coordinate? Non ci resta che augurarvi buona visione e sperare che il cielo sia terso e limpido così da potervi regalare l’emozione di questo raro fenomeno.

Crediti foto@shutterstock