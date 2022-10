Eclissi solare 25 Ottobre: così apre le porte all’evento astronomico del millennio

Il 25 Ottobre il cielo ci regalerà una spettacolare eclissi di sole; sarà la prima di altri due attesi eventi del millennio

Uno straordinario evento astronomico sarà protagonista tra qualche giorno: una spettacolare eclissi solare il 25 Ottobre porterà tutti con il naso all’insù. Si tratta dei un evento che farà da apripista, se così possiamo dire, ad altri due eventi astronomici del millennio.

Procediamo con calma, iniziando a parlare dell’evento del 25 Ottobre. Si tratta di una eclissi solare che sarà totale al Polo Nord ma che sarà visibile in parte anche in Italia. Se non volete perdervi questo spettacolo, mettete la sveglia intorno alle 11:26 e non prendete impegni fino alle 13:21 ora in cui il sole dovrebbe tornare a brillare regolarmente. Come dicevamo in Italia assisteremo ad una eclissi di sole parziale. Il nostro satellite verrà coperto per circa un terzo della sua superficie circa il 27%.

Sebbene sia un evento spettacolare, non sarà niente in confronto alle due eclissi solari totali attese per il 2026 e il 2027. Il 12 Agosto del 2026, lo spettacolo astronomico coinvolgerà i cieli di tutto l’emisfero nord, di quasi tutta l’Europa, e parte dell’ Africa e del Nord America.

Ma l’evento del millennio sarà quello del 2 Agosto 2027, quando un’eclissi solare totale sarà visibile nel cielo di Lampedusa. L’oscuramente sarà quasi totale in tutto il Sud Italia mentre al centro e al Nord sarà tra il 60% e l’80%. È già stata ribattezzata l’eclissi del millennio, perché le aree interessate da questo spettacolo sono quelle delle più antiche civiltà: dal Mediterraneo all’Oriente. Chi si troverà a Gibilterra, in Algeria, Egitto, Arabia Saudita, Canale di Sicilia e Libia sarà spettatore di questo straordinario evento.

Nell’attesa dell’evento del millennio, godiamoci quello del 25 ottobre.

Crediti foto@Shutterstock