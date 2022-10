Il vaccino contro il cancro potrebbe essere disponibile molto prima di quanto pensi: la possibile data

Gli scienziati di BioNTech rivelano al mondo che il vaccino contro il cancro potrebbe essere molto più vicino di quanto si pensa

Mentre il mondo cerca di lasciarsi alle spalle la pandemia e il Covid-19, arrivano interessanti novità in campo scientifico, in qualche modo collegate proprio ai vaccini che hanno permesso al mondo di debellare, dose dopo dose, il Coronavirus.

I professori Ugur Sahin e Ozlem Tureci, fondatori di BioNTech, hanno affermato che lavorare sulle terapie per sconfiggere il Covid-19 ha in qualche modo accelerato anche la ricerca di un vaccino contro il cancro. Al centro c’è la tecnologia mRNA sviluppata per il vaccino contro il Covid-19, che a differenza di quelli tradizionali utilizza il codice genetico del virus per sconfiggerlo.

Questo potrebbe portare ad avere un vaccino contro il cancro già nel 2030. A dichiararlo è stata proprio la professoressa Sahin alla BBC, spiegando che “quello che abbiamo sviluppato nel corso di decenni per lo sviluppo del vaccino contro il cancro è stato il vento favorevole per lo sviluppo del vaccino Covid-19, e ora il vaccino contro il Covid-19 e la nostra esperienza nel svilupparlo ci restituisce il nostro lavoro sul cancro”.

Foto: Kikapress