Eclissi solare 25 Ottobre: accadrà dopo questa data. Prepariamoci all’evento astronomico del millennio

Il 25 Ottobre il cielo ci regalerà una spettacolare eclissi di sole: come seguire l'evento imperdibile

Il mondo intero attende con il fiato sospeso una spettacolare eclissi solare, prevista per il 25 Ottobre. L’eclissi solare che sarà totale al Polo Nord ma che sarà visibile in parte anche in Italia.

Se non volete perdervi questo spettacolo, in cui la Luna si allinea perfettamente tra Terra e Sole, mettete la sveglia intorno alle 11:15 e non prendete impegni fino alle 13:21, ora in cui il sole dovrebbe tornare a brillare regolarmente. In Italia assisteremo ad una eclissi di sole parziale. Il nostro satellite verrà oscurato per circa il 20%. Il picco dell’eclissi verrà raggiunto intorno alle 12:20.

Data l’occasione speciale, il magazine di divulgazione dell’Istituto di Nazionale di Astrofisica, Edulnaf, ha organizzato una diretta speciale su YouTube per osservare l’evento tutti insieme, con immagini esclusive dei telescopi delle varie sedi Inaf sparse in Italia.

Le prossime eclissi da non perdere assolutamente

Sebbene sia un evento spettacolare, non sarà niente in confronto alle due eclissi solari totali attese per il 2026 e il 2027. Il 12 Agosto del 2026, lo spettacolo astronomico coinvolgerà i cieli di tutto l’emisfero nord, di quasi tutta l’Europa, e parte dell’Africa e del Nord America.

Ma l’evento del millennio sarà quello del 2 Agosto 2027, quando un’eclissi solare totale sarà visibile nel cielo di Lampedusa. L’oscuramento sarà quasi totale in tutto il Sud Italia mentre al centro e al Nord sarà tra il 60% e l’80%. È già stata ribattezzata l’eclissi del millennio, perché le aree interessate da questo spettacolo sono quelle delle più antiche civiltà: dal Mediterraneo all’Oriente.

Chi si troverà a Gibilterra, in Algeria, Egitto, Arabia Saudita, Canale di Sicilia e Libia sarà spettatore di questo straordinario evento. Nell’attesa dell’evento del millennio, godiamoci quello del 25 ottobre.

Foto: Shutterstock