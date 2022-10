Chi l’ha visto, Federica Sciarelli l’ha tagliata in diretta: la ciocca ‘monca’ che vale tantissimo

Anche Federica Sciarelli si aggiunge al coro internazionale di personalità che hanno deciso di schierarsi dalla parte delle donne iraniane

Federica Sciarelli si aggiunge alla lista di personaggi celebri che hanno deciso di schierarsi pubblicamente dalla parte delle donne iraniane.

LEGGI ANCHE:– Quanto guadagna Federica Sciarelli per condurre Chi l’ha visto? Lo stipendio è il massimo che si può percepire in RAI

Il gesto della ciocca di capelli tagliata in questo periodo sta facendo il giro del mondo, un segno di protesta contro le tremende repressioni ai danni delle donne in atto a Tehran. Tutto è iniziato dalla morte di Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni arrestata e massacrata dalla polizia morale, perché colpevole di non aver indossato correttamente l’hijab.

Così, anche Federica Sciarelli, durante la puntata di Chi l’ha visto, ha deciso di tagliare una ciocca dei suoi capelli. Prima di Federica, anche Giovanna Botteri e Massimiliano Ossini hanno fatto lo stesso, compiendo il gesto in diretta televisiva.

Ora l’immagine della conduttrice di Chi l’ha visto pronta a tagliarsi in diretta una ciocca in una zona ben visibile della testa ha fatto il giro della rete e ripresa immediatamente da alcuni utenti, che hanno apprezzato il gesto di solidarietà.

“Una ciocca di capelli della Sciarelli vale quanto tutto il museo” ha twittato un utente, “La Sciarelli che si taglia una ciocca di capelli in diretta in un punto della testa ben visibile, che queen! ha scritto qualcun altro.

Foto: Kikapress