Quanto guadagna Federica Sciarelli per condurre Chi l’ha visto? Lo stipendio è il massimo che si può percepire in RAI

A quanto ammonta il compenso Rai di Federica Sciarelli? Spunta una lista degli stipendi dei conduttori più famosi della nostra tv

Federica Sciarelli è da anni l’apprezzatissima conduttrice di Chi l’ha visto, una storia trasmissione Rai che si occupa di casi di sparizione e cronaca nera.

Da anni al timone della conduzione del programma di Rai 3, Federica Sciarelli è una giornalista televisiva con anni di carriera alle spalle. La curiosità sul suo compenso per il lavoro svolto è quella tipica che gira intorno ai personaggi celebri di un certo calibro e per chi si stesse domandando quanto guadagna la conduttrice, secondo alcune indiscrezioni la cifra ammonterebbe circa a 240mila euro all’anno, a cui si potrebbero aggiungere altri compensi per altre collaborazioni esterne a Chi l’ha visto. Il suo è il compenso massimo per la sua categoria, considerando il “tetto massimo” imposto dalla legge, dato che stiamo parlando della televisione di Stato.

A rivelare una lista quasi completa dei compensi Rai è stato “Il Fatto Quotidiano”, da cui si evince che quello di Sciarelli non è certo il compenso più alto. In cima alla classifica ci sarebbero personalità che sforano (e anche di molto) il discusso tetto massimo: al primo posto ci sarebbe Fabio Fazio con oltre 2 milioni di euro all’anno, segue Bruno Vespa con circa 1 milione e 700mila euro ed Enrico Lucci con 500mila euro.

Foto: Kikapress