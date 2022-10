GfVip, Emanuela Folliero lo dice durante la sorpresa a Patrizia Rossetti: ‘ora è molto carico, devi stringerlo’

Patrizia Rossetti ha ricevuto la visita di una sua cara amica e collega: Emanuela Folliero ha cercato di tirarla su di morale e spronarla a dare il meglio di sé

Durante l’ultima puntata in diretta del GF Vip, andata in onda su Canale 5, l’incontro tra Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti è stato sicuramente il momento più apprezzato dagli utenti su Twitter.

Dopo aver visto l’affinità tra le due donne, in molti vorrebbero che Emanuela entrasse nella casa, almeno per la festa di Halloween. Le parole tra le due amiche ed ex colleghe hanno infatti commosso tutti.

Emanuela ci ha tenuto a guardare la sua amica bene negli occhi e a farle arrivare un messaggio forte e chiaro: “La gente che ti vuole bene è di tutte le generazioni. Fidati di me”.

Tuttavia, c’è stata una frase che non è stata compresa dagli utenti: probabilmente si riferiva al ciondolo portato al collo da Patrizia. “Ma in che senso è molto carica la regia? Cosa intendeva la Folliero?” ha twittato un utente. “Io ho capito energia… Forse il ciondolo che ha al collo la Rossetti” ha spiegato qualcun altro.

Probabilmente Emanuela si riferiva all’energia positiva di cui il ciondolo era carico e della possibilità per Patrizia di stringerlo a se nei momenti più difficili, per ritrovare un po’ della sua stessa carica ed energia che la contraddistinguono.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy