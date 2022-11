Eclissi lunare, gli effetti sulle persone, gli animali e le piante: cosa succederà stasera

L'8 novembre arriva un'eclissi totale di luna imperdibile: la luna rossa da vedere assolutamente

L’8 novembre è atteso uno spettacolo imperdibile: un’eclissi totale lunare, chiamata anche Luna rossa per via dell’effetto finale che percepiremo. Per 86 minuti la luna si tingerà di rosso e verrà oscurata totalmente dalla Terra.

Lo spettacolo della luna piena di novembre (chiamata Luna del Castoro) è considerato imperdibile anche perché per rivederne uno simile dovremo aspettare il 2025.

Ma quali sono gli effetti che le eclissi lunari – che si verificano sempre durante il plenilunio – hanno sulle persone, gli animali o le piante? Sappiamo che la Luna è l’elemento femminile per eccellenza poiché le fasi della Luna coincidono con quelle del ciclo mestruale: come il nostro satellite impiega 28 giorni per fare un giro completo intorno alla Terra, così il ciclo femminile è di 28 giorni.

Le 4 fasi della Luna sono anche legate alle 4 stagioni così la Luna Nuova corrisponde all’inverno e al ciclo vero e proprio, la Luna crescente alla primavera e alla fase pre-ovulatoria; la Luna Piena è legata all’estate e all’ovulazione e infine quella calante all’autunno e alla pre-mestruazione.

Oltre a ciò, e al fatto che la luna ha il potere di influenzare le maree, si ritiene che il plenilunio – associato all’eclissi – possa influenzare il nostro ritmo circadiano: le conseguenze più dirette si mostrano nella difficoltà di riposare bene e dunque ci si può sentire più nervosi e affaticati.

In passato si credeva che la Luna piena portasse con sé comportamenti isterici, depressione e attacchi epilettici. L’eclissi lunare, secondo molti, è il momento perfetto invece per sviluppare creatività e lasciarsi guidare dall’intuito.

Quali sono gli effetti dell’eclissi lunare sugli animali e sulle piante?

Molti pesci e crostacei, durante la Luna piena, tendono a riprodursi o migrare altrove; cani e gatti, invece, sembrano più irrequieti del normale. Per quanto riguarda le piante, sebbene manchino evidenze scientifiche, si ritiene che esse facciano il pieno di energia durante il Plenilunio e per questo motivo vadano raccolte.

Foto@Kikapress/Shutterstock