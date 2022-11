Albert Einstein lo aveva detto sulla Terza guerra Mondiale: la previsione terribile. Siete pronti al peggio?

L'escalation di tensione tra NATO e Russia riportano alla mente le parole di Albert Einstein sulla Terza Guerra Mondiale

La situazione politica allarma sempre di più il mondo intero e l’Europa, soprattutto alla luce degli avvenimenti più recenti tra Ucraina e Russia.

In questo contesto, le parole di Albert Einstein in riferimento alla Terza Guerra Mondiale fanno ancora più paura. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, il celebre fisico disse: “Non so con quali armi sarà combattuta la Terza Guerra Mondiale ma la Quarta Guerra Mondiale sarà combattuta con pietre e bastoni”.

I suoi riferimenti erano rivolti alle armi di distruzione di massa e a uno sviluppo così avanzato delle tecnologie belliche che potrebbero spingere i popoli a un terzo conflitto mondiale dalla potenza distruttiva, tanto da dover poi tornare indietro di decenni.

Nel frattempo in Polonia sono precipitati due missili vaganti di fabbricazione russa che hanno ucciso due persone, e il Paese accidentalmente colpito ha parlato di una “grave escalation” delle tensioni tra i pesi NATO e la Russia.

