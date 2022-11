Hai trovato delle monete per la strada? Ecco il significato nascosto che dovresti sapere

Trovare delle monete per terra non è del tutto una casualità: secondo alcune credenze ha un significato molto più profondo

Sarà capitato a molti di noi di camminare per strada e trovare alcuni spiccioli per terra. Imbattersi in delle monete non sarebbe del tutto una casualità.

Ci sono infatti delle credenze popolari molto antiche secondo cui le monete in giro per le strade sarebbero lasciate da spiriti di persone che hanno abbandonato la vita terrena. Potrebbero rappresentare quindi il modo in cui persone morte comunicano con chi le trova e per far sapere che qualcuno le sta proteggendo.

Oltre a queste credenze, c’è chi interpreta il ritrovamento di monete anche in modo diverso e lo associa prettamente alla fortuna: trovare denaro potrebbe essere il segno dell’inizio di un periodo florido e prospero dal punto di vista finanziario.

Foto: Kikapress