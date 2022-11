Melagrana, il trucco per sgranarla in 30 secondi senza fatica

Sana e gustosa, la melagrana per molti è difficile da sgranare: ecco due metodi infallibili

Tra i frutti più completi e salutari esistenti in natura c’è sicuramente la melagrana, che però per molti appare complicata da sbucciare e sgranare. Esistono delle tecniche semplici che possono semplificare di molto il processo.

Per il primo metodo, serviranno un martello da cucina e un coltello, per procedere come segue:

tagliare con il coltello la cima della melagrana e una porzione della buccia

con la punta del coltello tenuta leggermente in obliquo, togliere successivamente una porzione del cono centrale che ora sarà ben visibile

sempre con il coltello, fare dei tagli longitudinali, come se fossero degli spicchi

capovolgere la melagrana e tenerla nella mano: la buccia dovrà poggiare sulle dita e il buco creato sul palmo della mano

picchiettare con il martello attorno alla buccia della melagrana: premendo tutto intorno, tutti i chicchi cadranno nella mano

In alternativa, si può tagliare il frutto a metà e immergerlo in una ciotola piena d’acqua per almeno un paio di minuti. Successivamente si può procedere scavando con un cucchiaio e tutti i chicchi cadranno velocemente.

Foto: Shutterstock