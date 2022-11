Oroscopo 2023, questi segni potrebbero ricevere tanti soldi nel nuovo anno

Oroscopo 2023: quali saranno i segni più fortunati anche economicamente del nuovo anno secondo le stelle e Paolo Fox?

Verso la fine dell’anno, arrivano puntuali le varie previsioni in base al segno zodiacale. Anche per il 2023 non manca l’oroscopo e la classifica dei segni zodiacali più fortunati. Ci ha pensato Paolo Fox, l’astrologo de I Fatti Vostri a svelare qualcosa in più sul settimanale DiPiù.

Oroscopo 2023: da Ariete a Vergine

Secondo Paolo Fox l’Ariete deve iniziare da adesso a sfruttare le congiunzioni astrali per migliorare la propria posizione professionale nel 2023.

Il Toro è in procinto di recuperare un rapporto: da metà dicembre in poi puntate sull’amore, questo il consiglio delle stelle! Sul lavoro non siate così ostinati e garantite sempre un impegno al 100%.

Ottime potenzialità per i Gemelli che dal 2023 hanno un bel po’ di nuovi progetti su cui impegnarsi, mentre il Cancro potrebbe fare i conti con collaborazioni chiuse, ostacoli nel rinnovo di contratti. Il 2023 porterà ai nati sotto questo segno la necessità di ripensare la propria vita professionale… Fate attenzione e valutate bene il da farsi.

Il Leone è pronto ad accogliere i cambiamenti che il nuovo anno porterà e i single saranno anche in grado di trovare un po’ di felicità: attenzione alla scarsa flessibilità e all’orgoglio che potrebbero ostacolarvi in entrambi gli ambiti.

La Vergine zoppica nel lavoro e se vuole fare richieste importanti al proprio capo, meglio aspettare.

Oroscopo 2023: da Bilancia a Pesci

Bilancia divisa tra amore e lavoro: per il primo, meglio chiarire subito entro dicembre; per la carriera, se ci sono cose da sistemare, Fox consiglia di cambiare entro la primavera del 2023. Anche in questo caso la calma e la riflessione vi aiuteranno nel prendere la scelta giusta.

Anche lo Scorpione è in stand-by per eventuali modifiche ai propri progetti di vita e di lavoro… Il prossimo anno gli porterà tutte le risposte che vuole.

Il Sagittario sembra favorito nel cominciare nuovi progetti, nell’avviare un’attività e avrà la strada spianata per programmare al meglio le tempistiche.

Entro maggio 2023, il Capricorno arriverà a toccare il punto più alto in ambito professionale, mentre in amore è bene chiarire subito.

L’Acquario non sembra spaventato dalla possibilità di esplorare nuovi orizzonti nel prossimo futuro, sembra naturalmente portato a decostruire e ricostruire la sua vita; infine i Pesci si diano da fare ora per concretizzare progetti e collaborazioni proficue che si svilupperanno meglio nel 2023… D’altronde se si sentono sfruttati, sanno di dover cercare altrove!

Foto: Shutterstock