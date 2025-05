Una semplice vignetta sta provocando un’ondata di panico tra i turisti in Giappone. Si tratta del manga Watashi ga Mita Mirai (“Il futuro che ho visto”) di Ryo Tatsuki, illustratrice nota per una serie di previsioni contenute nella sua opera pubblicata originariamente nel 1999. In questo caso è la riedizione del 2021 ad aver scatenato l’attenzione: l’autrice afferma con apparente certezza che “un grande disastro accadrà il 5 luglio 2025”.

La profezia ha messo in allerta migliaia di persone. Il motivo? Il manga conteneva già un’inquietante previsione dello tsunami che colpì il Giappone nel 2011, scritta con oltre un decennio di anticipo e con una precisione tale da risultare quasi inquietante.

La nuova data ha suscitato nuovi timori. Diverse agenzie di viaggio asiatiche stanno registrando un’impennata di cancellazioni da parte di turisti cinesi, thailandesi, vietnamiti e di Hong Kong. Le compagnie aeree confermano un calo nelle prenotazioni proprio nei giorni vicini al 5 luglio, segno che la profezia ha superato i confini della carta per farsi sentire nel mondo reale.

Le autorità giapponesi, consapevoli del danno economico potenziale, hanno diffuso comunicazioni ufficiali per rassicurare residenti e visitatori: non esistono prove scientifiche di alcun evento catastrofico imminente. Eppure, l’eco sui social ha già generato una sorta di psicosi collettiva, alimentata anche da video, discussioni online e condivisioni virali della “profezia”.

Foto: Shutterstock