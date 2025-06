Daniele Adani esplode in diretta dopo Italia-Moldavia: il suo sfogo accende il dibattito sul valore della maglia azzurra

Daniele Adani non le ha mandate a dire. Dopo l’amichevole tra Italia e Moldavia, finita tra dubbi e prestazioni incolore, l’ex difensore e attuale commentatore Rai ha avuto un acceso intervento in diretta.

Il punto di rottura è arrivato quando Luciano Spalletti ha parlato di “stanchezza della stagione” come giustificazione per la prestazione non convincente degli Azzurri. Adani, visibilmente contrariato, ha sbottato: “Ma di cosa parliamo?”. E per dare forza alle sue parole ha estratto un foglio con i nomi dei giocatori moldavi, sottolineando il divario tecnico e tattico tra le due squadre.

“Mica dobbiamo andare ad affrontare il Brasile, l’Argentina, la Francia, l’Inghilterra oppure la stessa Norvegia che sono squadre forti?”, ha detto. Per Adani, il problema è infatti più profondo: non si tratta solo di forma fisica, ma di mentalità, di spirito e, soprattutto, di rispetto per la maglia.

“La stanchezza c’è per tutti, dipende come reagisci alla stanchezza. Da quali motivazioni hai, è questo il punto […] La maglia della Nazionale va considerata come il coronamento di una carriera. Una cosa per la quale non ci dormi la notte. E poi ci vuole rispetto verso gli italiani” ha aggiunto.

