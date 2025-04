È davvero tutto aleatorio ad Affari Tuoi? Un’inchiesta solleva dubbi su premi, budget e trasparenza.

L’inchiesta condotta da Striscia la Notizia ha riaperto il dibattito su Affari Tuoi, il celebre programma serale della Rai. Al centro dell’attenzione ci sono i pacchi milionari da 100, 200 e 300 mila euro, che secondo il programma di Antonio Ricci non sarebbero distribuiti in modo del tutto casuale. L’accusa è chiara: dietro l’apparente aleatorietà del gioco si nasconderebbe in realtà una logica dettata dal rispetto del budget aziendale, stimato intorno ai 30 mila € per puntata.

Il sospetto è che le vincite più alte vengano abilmente controllate per non sforare i limiti di spesa, con pacchi strategicamente posizionati in base a informazioni raccolte prima della registrazione. Durante la pre-intervista, ai concorrenti viene infatti chiesto di indicare i loro numeri preferiti: un dettaglio che, secondo Striscia, permetterebbe agli autori di associare premi più o meno ricchi in base alla disponibilità di bilancio.

In passato, anche Max Giusti — ex conduttore del programma — aveva accennato in un podcast all’esistenza di un tetto di spesa giornaliero, pur correggendo successivamente le sue dichiarazioni in difesa dell’azienda.

La questione è diventata ancora più seria con l’intervento del Codacons, che ha presentato un esposto alla Procura di Roma e al Garante delle comunicazioni. L’accusa è di possibili pratiche scorrette e truffa aggravata, in quanto i concorrenti potrebbero essere inconsapevolmente spinti a scelte svantaggiose attraverso tecniche manipolative. Anche se il regolamento afferma che il gioco è controllato da un notaio, il sistema di abbinamento pacchi-premi non viene estratto pubblicamente, ma definito prima della diretta in modo riservato.

In un periodo in cui la Rai si finanzia anche con il canone obbligatorio, l’idea che il denaro venga gestito con troppa discrezionalità in un format tanto popolare ha acceso il dibattito. L’unica vera domanda resta: si tratta davvero di fortuna, o di una sceneggiatura ben orchestrata per mantenere alto l’audience senza svuotare le casse della tv pubblica?

Foto: Kikapress