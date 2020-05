Archiviata l'ultima superluna del 2020 (passata il 7 maggio scorso) prepariamoci ad un altro straordinario: l'eclissi di 'Luna delle fragole'.

Lo scorso 7 maggio c’è stata l’ultima superluna del 2020. Ma presto ci sarà un altro straordinario evento che vedrà protagonista il satellite naturale della Terra: l’eclissi di ‘Luna delle fragole’. Vederla sarà facile, ecco come fare e quando lanciare gli occhi all’insù!

Arriva l’eclissi di “Luna delle fragole”, quando e come vederla

La Luna per quest’anno non ha ancora finito di regalarci emozionanti spettacoli. Il 5 giugno arriva l’eclissi di ‘Luna delle fragole‘ conosciuta in Europa anche come ‘Luna delle Rose’. Questi nomi così particolari sono legati al periodo in cui si verificano. In Europa coincide con il momento di fioritura delle rose, mentre la tribù dei nativi americani dei Algonchini l’ha chiamata delle fragole, perché si verifica nel momento di raccolta di questo frutto.

Lo spettacolo è assicurato e quest’anno sarà ancora più particolare, perché si tratterà di un‘eclissi penombrale. Che cosa vuol dire? Che la Luna sarà parzialmente oscurata dall’ombra terrestre. Sarà visibile in tutta Europa, in parte dell’Asia, dell’Africa e dell’Australia. Non potranno vederla gli abitanti del continente americano. Lo spettacolo inizierà alle nostre 19.45 e raggiungerà il suo apice intorno alle 21.26 per poi sparire dal cono di penombra alle 23.04.

Cos’è l’eclissi?

L’eclissi di Luna, è un fenomeno ottico-astronomico durante il quale l’ombra della Terra oscura in modo completo o parziale la Luna mentre è illuminata dal Sole e si trova sull’asse nodale durante il plenilunio. Se doveste perdervi lo spettacolo del 5 giungo, sappiate che esattamente 1 mese dopo, la Luna replicherà lo ‘show’ con una nuova eclissi penombrale.

