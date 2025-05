Hai paura di volare? Un’ex assistente di volo rivela qual è il posto da evitare assolutamente in aereo per affrontare meglio le turbolenze.

Se sei uno di quelli che, appena l’aereo inizia a muoversi, stringe i braccioli come fossero l’ultima ancora di salvezza… allora questo consiglio è per te. Jane Hawkes, ex assistente di volo per British Airways e oggi esperta di viaggi, ha raccontato qual è il posto peggiore da scegliere se hai paura di volare e, soprattutto, dove sederti per rendere il volo molto più sopportabile.

La zona da evitare? Il fondo dell’aereo. Sì, proprio lì dove spesso ti ritrovi vicino ai bagni. Ma il problema più grande è un altro: è la parte che balla di più. In caso di turbolenza, il retro dell’aereo è il primo a “saltare”, come quando stai seduto in fondo a un autobus su una strada dissestata.

Se vuoi un volo più tranquillo, e magari anche mangiare prima degli altri, scegli un posto nella parte anteriore, vicino alla parete divisoria tra le cabine, quella che si chiama “bulkhead”. Oltre a non avere nessuno davanti che ti reclina il sedile in faccia, lì hai anche un po’ più di spazio per le gambe e, spesso, sei tra i primi a scendere quando si atterra.

È una di quelle cose a cui non pensi, ma che possono fare davvero la differenza. Perché se già l’idea di volare ti mette agitazione, evitare anche solo qualche scossone in più può cambiarti l’esperienza. La prossima volta che prenoti un volo, dai quindi un’occhiata alla mappa dei posti: magari non risolverà tutte le tue paure, ma sederti nel punto giusto potrebbe regalarti un viaggio un po’ più sereno.

Foto: Shutterstock