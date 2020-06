Il 24 giugno prossimo, un asteroide grande come tre volte il Big Ben, passerà con un approccio ravvicinato al nostro pianeta. Un vero e proprio record

Si chiama 441987 o 2010Ny65 ed è un asteroide con un altezza pari a 3 volte il Big Ben. Il prossimo 24 giugno, questo sorvegliato speciale passerà vicino alla Terra: solo tra 160 farà un passaggio ancora più ‘radente’.

Asteroide 3 volte il Big Ben sfiora la Terra: il particolare record fino al 2181

Leggi anche: >> SOLSTIZIO D’ESTATE: IL MISTERO DI STONHENGE ANCORA TUTTO DA RISOLVERE

La Nasa lo tiene sotto controllo da molto tempo, ma questo sorvegliato speciale il prossimo 24 giugno compirà ‘approccio ravvicinato’ come lo ha definito l’ente governativo spaziale americano. Tuttavia la Terra non è in pericolo: questo corpo celeste passerà a 0,041 unità astronomiche da noi, che corrispondono a 3,7 milioni di Km. Si tratta di un record: è il passaggio più vicino al nostro pianeta di tutto il secolo. Non solo: lo sarà dei prossimi 160 anni.

E’ stato stimato che l’asteroide 2010Ny65 nei prossimi decenni compirà altri 28 passaggi ma solo tra 161 anni (nel 2181) si avvicinerà a 3,2 milioni di Km.

Tornando al passaggio di quest’anno, l’asteroide sta viaggiando ad una velocità di 12, 89 Km al secondo e con un diametro compreso tra i 140 e i 310 metri, se colpisse il nostro pianeta creerebbe non pochi danni. Fortunatamente non dovremo preoccuparci e non dovremo farlo nemmeno per il futuro.

Crediti foto@Kikapress