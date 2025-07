Un asteroide grande quanto la Torre di Pisa sta per sfiorare la Terra: ecco cosa sappiamo del nuovo “sorvegliato speciale” dello spazio.

Un nuovo “quasi incontro” celeste sta tenendo la NASA con il fiato sospeso: un asteroide grande quanto la Torre di Pisa, chiamato 2025 OW, si avvicinerà alla Terra lunedì 28 luglio. Nonostante le sue dimensioni imponenti (circa 64 metri di lunghezza, paragonabile a un aereo di linea o a un edificio di 15 piani), gli scienziati rassicurano: non rappresenta un pericolo.

Secondo le stime, il passaggio avverrà a circa 393.000 miglia dal nostro pianeta, poco oltre la distanza della Luna. È abbastanza vicino da essere classificato come “near-Earth object”, ma ancora troppo lontano per suscitare allarme. 2025 OW è il più grande tra i cinque asteroidi monitorati in questi giorni dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, e anche quello che si avvicinerà di più.

La sua velocità è notevole: viaggia a circa 75.000 km/h, una media tipica per gli asteroidi che si muovono in prossimità del nostro sistema. Anche se un impatto diretto non è previsto, un oggetto di queste dimensioni – se entrasse nell’atmosfera – potrebbe generare un’esplosione aerea in grado di causare danni strutturali minori, come vetri infranti o onde d’urto.

L’asteroide non sarà visibile a occhio nudo né con semplici binocoli, ma sarà tracciato con estrema precisione dai radar terrestri della NASA, che usano strumenti come il Goldstone Solar System Radar per calcolare orbite, dimensioni e luminosità. I margini di errore sono minimi, motivo per cui un impatto imprevisto è ritenuto altamente improbabile.

Ma un altro fattore preoccupa gli esperti: la possibilità che asteroidi nascosti dalla luce solare, in orbita vicina a quella di Venere, sfuggano ai sistemi di rilevamento. Alcuni studi recenti segnalano come oggetti di grandi dimensioni, potenzialmente distruttivi, possano passare inosservati proprio a causa della loro posizione rispetto al Sole.

