Dopo la paparazzata pubblicata dal settimanale Chi, che ritrae Giulia De Lellis su un campo da golf con Tony Effe e la pancia scoperta, i rumors su una presunta gravidanza dell’influencer sono esplosi online. Nessuna conferma è arrivata da parte dei diretti interessati, ma l’attenzione mediatica si è fatta sempre più insistente, al punto da spingere Aurora Ramazzotti a intervenire sui social con una riflessione che ha il sapore di una vera e propria difesa.

LEGGI ANCHE:– Giulia De Lellis e Andrea Damante genitori: la frase profetica detta 8 anni fa al Grande Fratello. È andata esattamente così

Attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram, Aurora ha parlato della scelta – spesso poco compresa – di non comunicare una gravidanza prima del terzo mese. Lo ha fatto con tono pacato ma diretto, elencando le ragioni per cui molte donne preferiscono attendere: dal rischio di aborto spontaneo (che riguarda circa il 10-15% delle gravidanze) alla possibilità di dover affrontare complicazioni mediche o addirittura l’interruzione volontaria per motivi personali.

Secondo Aurora, questo è un momento intimo e fragile, in cui ci si protegge anche a livello emotivo. Perché allora, si chiede, continuiamo a pretendere che una donna famosa debba esporsi immediatamente? E perché non avviene lo stesso quando si tratta di un uomo malato?

Il messaggio è chiaro: chi lavora con la propria immagine mostra solo una parte di sé, mai il tutto. Pretendere trasparenza assoluta, soprattutto su aspetti così privati, è una forma di accanimento e mancanza di rispetto.

“A nessuno è dato sapere il perché del silenzio di una donna”, ha scritto. E chi si sente in diritto di esigere spiegazioni personali, dovrebbe forse interrogarsi sul proprio ego. “Lo direste a vostra madre? A vostra sorella? Alla vostra migliore amica?” – domanda Aurora, invitando tutti a recuperare empatia, buon senso e limiti. Un intervento che suona come un monito in piena regola. E che, pur senza nominarla, sembra proprio rivolto anche a chi continua a inseguire la storia tra Giulia e Tony con curiosità morbosa.

Foto: Kikapress