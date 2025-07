Un incontro ravvicinato tra Luna e Marte illuminerà il cielo di luglio: ecco quando e dove guardare

Il cielo dell’estate ci regala uno degli appuntamenti più affascinanti del mese: il bacio tra la Luna e Marte, atteso per domenica 28 luglio 2025, poco dopo il tramonto. Un fenomeno noto in astronomia come congiunzione, che si verifica quando due corpi celesti appaiono molto vicini nel cielo, pur restando in realtà distanti milioni di chilometri.

In questo caso, il nostro satellite naturale, in fase crescente, si avvicinerà prospetticamente a Marte, il pianeta rosso per eccellenza, creando un colpo d’occhio che potrà essere ammirato a occhio nudo in tutta Italia. Il momento ideale per l’osservazione sarà intorno alle 20:30, ma l’orario esatto varierà leggermente a seconda della posizione geografica e del tempo del tramonto nella propria città.

Per riconoscere Marte, basterà individuare il punto luminoso di colore rosso-arancio, ben visibile poco sopra l’orizzonte occidentale. Accanto a lui, la Luna crescente apparirà come una falce luminosa, creando l’effetto di un vero e proprio “valzer celeste”, come se i due astri si corteggiassero in silenzio.

Non servono telescopi o strumenti sofisticati: il bacio Luna-Marte sarà perfettamente osservabile a occhio nudo, soprattutto da luoghi con poca illuminazione artificiale e una visuale libera verso Ovest. Anche chi vive in città potrà godersi lo spettacolo dai balconi o dai parchi.

Foto: Shutterstock