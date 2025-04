Davanti a un blackout è fondamentale sapere come comportarsi. Il caso spagnolo mostra cosa bisogna assolutamente evitare in queste situazioni.



Quando si verifica un blackout, la reazione immediata può fare la differenza tra gestire l’emergenza con lucidità o peggiorarla drasticamente. Nei momenti di crisi, mantenere il sangue freddo è fondamentale per proteggere sé stessi e la propria famiglia. Tuttavia, non tutti riescono sempre a rispondere nel modo corretto. Oggi, durante il massiccio blackout che ha colpito la Spagna e parte del Portogallo e della Francia, si sono osservati comportamenti che sarebbe meglio evitare a tutti i costi. È importante sapere fin da subito come agire per non commettere errori che possono aggravare la situazione generale, mettendo in pericolo anche gli altri. Prevenzione, preparazione e calma sono gli elementi chiave da ricordare. Se vuoi scoprire quali atteggiamenti evitare assolutamente durante un’interruzione di corrente prolungata, guarda il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock