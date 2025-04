Dopo il blackout in Spagna e Portogallo torna a far paura una profezia: nel 2025 il mondo intero sarà avvolto da tre giorni di buio totale?



Il blackout che ha recentemente paralizzato Spagna, Portogallo e parte della Francia ha riacceso una serie di paure e di antiche profezie. Tra social e gruppi delle varie app di messaggistica, è tornata a circolare una teoria inquietante: secondo alcuni testi religiosi, nel 2025 il mondo sarà avvolto da tre giorni di oscurità totale a causa di un blackout globale che sarebbe cominciato proprio in Spagna. Un collegamento che in molti trovano inquietante, soprattutto alla luce dei recenti eventi che sembrano, per alcuni, confermare antiche predizioni. Si tratta di una profezia legata a visioni e scritti mistici, che pare parlare di un buio improvviso e di un cambiamento radicale per l’umanità. Oggi, alla luce dei blackout reali che colpiscono sempre più spesso diverse aree del mondo, la paura che si possa davvero avverare si fa sempre più concreta. Ma qual è la verità su questa profezia? Non ci resta che provare a scoprirla insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock