Una ‘piccola Basilica di San Pietro’ nella parrocchia alle porte di Roma: anche qui si potrà ottenere l’indulgenza plenaria.

Alle porte di Roma, la parrocchia di Sant’Alessio permette a tutti i fedeli di vivere un evento straordinario, essendosi trasformata in una sorta di “piccola Basilica di San Pietro”. In occasione del venticinquesimo anniversario della sua fondazione e nel contesto del Giubileo 2025, questa chiesa è stata designata come luogo speciale dove è possibile ottenere l’indulgenza plenaria, un dono spirituale solitamente associato alle grandi basiliche giubilari. Grazie a un decreto della Penitenzieria Apostolica i fedeli avranno l’opportunità di sperimentare l’esperienza della misericordia divina attraverso pellegrinaggi, preghiere e momenti di profonda meditazione. Anche chi è anziano o impossibilitato a uscire di casa potrà partecipare spiritualmente a questa occasione di grazia, unendo preghiere e sacrifici personali alle celebrazioni giubilari. Sant’Alessio diventa così un simbolo di fede e speranza, un luogo che invita tutti a riscoprire il valore della riconciliazione e del perdono.

La “piccola San Pietro” alle porte di Roma: cos’ha di speciale questa parrocchia

Alle porte di Roma, nella parrocchia di Sant’Alessio di Case Rosse, si respira un’aria straordinaria di grazia e spiritualità, dato che si tratta di una chiesa che, a modo suo, è una “piccola San Pietro”.

In occasione del venticinquesimo anniversario della sua fondazione, questa chiesa è stata elevata a luogo privilegiato dove i fedeli possono ottenere l’indulgenza plenaria, come accade nella Basilica papale.

Il decreto della Penitenzieria Apostolica, firmato lo scorso 22 gennaio 2025, sancisce infatti questo evento straordinario che si inserisce nel contesto del Giubileo 2025.

Dal 1° febbraio al 30 giugno 2025, dunque, i fedeli motivati da un autentico spirito di penitenza e carità, potranno visitare la parrocchia in forma di pellegrinaggio. Partecipando devotamente ai riti giubilari o dedicandosi a momenti di meditazione e preghiera, concludendo con invocazioni alla Vergine Maria e a Sant’Alessio, si potrà accedere ai tesori spirituali della Chiesa. Un’occasione speciale per ottenere l’indulgenza plenaria, che può essere applicata anche come suffragio alle anime del Purgatorio.

Photo Credits: Alessia Malorgio