Come appare la Terra vista dalla Luna? Il video ipnotico diventa virale

Lo spazio e i corpi celesti regalano spesso immagini spettacolari e mozzafiato. E se non fosse per gli scienziati, per noi sarebbe difficile poter vedere la Terra nella sua magnificenza. Grazie ad un video ipnotico ora la possiamo vedere con gli occhi della Luna.

Leggi anche: >> COME VEDERE IL GIGANTESCO “ASTEROIDE CON LA MASCHERINA” FINO AL 1° MAGGIO

A realizzare questo video così suggestivo, l’ex scienziato della Nasa, James O’Donoghue. Il video mostra in time-lapse l’evoluzione della Terra e della Luna, ‘in una prospettiva cosmica mai vista prima‘ come cinguetta lo stesso scienziato.

Per realizzare il video, O’Donoghue si è avvalso di immagini ufficiali della Nasa che ritraggono la Terra vista dalla Luna e la Luna vista dalla Terra. Ha unito poi dati posizionali con immagini della topografia lunare. Il risultato sono quasi 2 minuti di video veramente ipnotici ed emozionanti.

Made in isolation, depicting isolation. Here’s how Earth looks from the Moon & how Moon looks from Earth, April 2020: showing accurate phases and rotations. CGI based on real NASA imagery, lunar topography (exaggerated for fun), using NASA data (see it 4K https://t.co/EQ2fdR0u95) pic.twitter.com/YwO6GG5B4D

— Dr James O’Donoghue (@physicsJ) April 19, 2020