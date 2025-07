Durante i concerti di Ultimo c’è sempre una presenza speciale tra il pubblico. Nessun riflettore, ma un gesto che ha colpito tutti.

C’è chi si limita a stare dietro le quinte e chi, invece, sceglie di esserci davvero. Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, appartiene alla seconda categoria: presente, discreta, solare. E nei concerti del cantante romano, ormai, la sua presenza è diventata un piccolo rituale.

Jacqueline fa esattamente ciò che fanno centinaia di fan: canta, balla, si emoziona. Viene spesso ripresa mentre si scatena tra amici e familiari, godendosi ogni nota con la stessa naturalezza di chi ama davvero la musica. Eppure, non tutti sembrano apprezzare questa autenticità.

C’è sempre chi la accusa di “voler rubare la scena”, di “cercare visibilità” solo per il fatto di essere lì, sorridente e partecipe. Così, nell’ultimo concerto, Jacqueline ha deciso di rispondere a modo suo. Su x un utente ha fatto notare che, dopo aver annunciato un outfit bianco per la serata, ha cambiato idea all’ultimo: si è vestita come una fan qualsiasi, con look semplice e un cappello calato sugli occhi. Nessuna ricerca d’attenzione, nessun riflettore puntato addosso.

Ha scelto il prato, tra la gente, per vivere lo show del suo compagno da dentro, non da spettatrice privilegiata ma da sostenitrice. Ha cantato, ha riso, ha applaudito. Solo quando le luci si sono accese e la folla iniziava a defluire, qualcuno l’ha riconosciuta. I fan che la seguono con affetto l’hanno salutata. Lei ha ricambiato con un sorriso ed è andata via.

Foto: Kikapres