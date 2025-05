Un cardinale senza anello al momento del giuramento al conclave… cosa è successo e qual è il motivo?

Con l’inizio del conclave abbiamo potuto assistere a tutta una serie di ritualità e gesti che avevamo dimenticato, come quelli durante il giuramento dei Cardinali, nel quale c’è chi ha notato qualcosa di strano… Praticamente, al momento di posare la mano sulla bibbia, gran parte dei cardinali indossava il classico anello episcopale dorato alla mano destra, qualcuno però faceva eccezione. Alcuni di loro indossavano infatti un anello d’argento, uno portava un anello d’oro con una pietra preziosa e un solo cardinale non lo portava affatto! Ma qual è il motivo che si cela dietro questa scelta? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

