Durante il conclave, un gabbiano si è posato sul comignolo della Sistina. Curioso déjà vu: accadde anche nel 2013, poco prima dell’elezione di Papa Francesco

Ieri, 7 maggio, nel giorno dell’attesissimo inizio del conclave, mentre il mondo attendeva la prima fumata dal comignolo della Cappella Sistina, a rubare la scena è stato un visitatore inaspettato: un gabbiano. Appollaiato sul tetto più osservato del pianeta, questo curioso ospite ha attirato l’attenzione delle telecamere e del pubblico collegato in diretta da tutto il mondo. Ma il dettaglio che ha incuriosito di più è un altro: la stessa identica scena si era già verificata nel 2013, poco prima che venisse eletto Papa Francesco. Anche allora un gabbiano si era posato proprio sul comignolo del conclave. Coincidenza? Suggestione? O forse solo un piccolo segno poetico in un momento carico di attesa e simboli? Proviamo a scoprire qualcosa di più: se vuoi farlo anche tu, non ti resta che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock