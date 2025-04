Nel film Conclave ad essere eletto prossimo Papa è un cardinale messicano. Coincidenza? Scopri cosa predice la pellicola.

Chi sarà il prossimo Papa? A porsi la domanda non è solo il mondo cattolico, ma anche il cinema. Non è un caso che il film Conclave, candidato all’Oscar e vincitore per la miglior sceneggiatura, immagina un futuro sorprendente: a succedere al Papa defunto è un outsider messicano. E la realtà sembra avvicinarsi alla finzione, perché tra i veri papabili al conclave figura davvero l’arcivescovo di Guadalajara. Il film, sembra anche smentire la famosa profezia di Nostradamus sul “Papa nero” e preferisce puntare su una figura di apertura e rottura con il passato. Sui social cresce il dibattito tra conservatori e progressisti, ma la pellicola ‘Conclave’ lancia un messaggio chiaro: il futuro della Chiesa potrebbe venire da dove meno ce lo aspettiamo. Ma cosa predice di preciso il film? Non ci resta che scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

