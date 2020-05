Covid-19, le mascherine trattengono il virus fino a 7 giorni? La scoperta

Proseguono gli studi sul Covid-19: dall'Università di Hong Kong fanno sapere che resiste sulle mascherine fino a 7 giorni dal loro primo utilizzo.

Un nuovo studio condotto sul Covid-19, dimostrerebbe che il virus resterebbe sulle mascherine fino a 7 giorni dopo il primo utilizzo. Resta confermata la predilezione del coronavirus per le basse temperature, mentre risulterebbero efficaci per debellarlo disinfettanti e alte temperature.

Dall’Università di Hong Kong arriva un nuovo studio sul Covid-19 secondo il quale il virus resterebbe presente sulla mascherine anche dopo 7 giorni dal loro primo utilizzo. Tuttavia, la carica virale sarebbe meno efficace, tanto da non essere in grado di penetrare nell’organismo dando origine all’infezione da Covid-19.

Sono stati condotti anche studi sul comportamento del patogeno alle basse e alte temperature, che confermano i dati già raccolti da altri Paesi. Se le basse temperature e l’umidità sono condizioni favorevoli per il virus, le alte temperature gli sono avverse.

A 4°C il comportamento del patogeno resta pressoché stabile ma se esposto a 70°C anche per soli 5 minuti, la carica virale viene inattivata. Confermata anche l’efficacia di soluzioni alcoliche e disinfettanti.

In attesa di ulteriori sviluppi, quello che è certo è che l’attenzione deve rimanere alta e che lavarsi le mani con attenzione per almeno 20 secondi e mantenere il distanziamento sociale siano precauzioni necessarie e fondamentali per la protezione di tutti quanti.

