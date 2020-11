Rispettare il distanziamento sociale e riuscire a fare la spesa senza stress: qual è il momento migliore della settimana?

Andare a fare la spesa in questo periodo può rappresentare una fonte di stress: code in attesa di entrare nel supermercato, troppe persone al suo interno possono in alcuni creare stati di ansia. Ma c’è un momento più adatto per farla? La risposta arriva da Google.

Covid, ecco qual è il momento migliore per fare la spesa

Il distanziamento sociale è una delle regole da rispettare in questo momento di pandemia. Ma rispettare la distanza dal prossimo diventa un po’ più complicato quando si è a fare la spesa. Come riuscire a svolgere la propria missione rispettando le distanze di sicurezza?

In molti cercano di programmare le proprie uscite per fare le commissioni, studiando quali siano le ore meno affollate e tra questi c’è Google. In un blog, l’azienda statunitense ha stilato un elenco con gli orari migliori per fare la spesa, andare a fare shopping o prendere un caffè.

Il sabato è da bollino nero: il momento più sbagliato per prendere un caffè, ad esempio, è proprio il sabato mattina alle 10 mentre tra le 12 e le 15 i supermercati hanno il maggior afflusso.

Qual è allora il momento migliore? Programmate la spesa alle 8 di mattina del lunedì, mentre se proprio non potete rinunciare ad una tazza di caffè in compagnia, programmatela per il martedì pomeriggio verso le 16.00!

Crediti foto@Shuttertsock